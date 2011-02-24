Морпорт Севастополя підготував інвестпроект по освоєнню 11 га

Севастопольський морський торгівельний порт підготував інвестиційну пропозицію щодо освоєння 11 гектарів землі в районі Малого Інкермана - території колишнього підприємства «Чорноморський науково-дослідний інститут суднобудування», повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

«Фахівці галузі переконані, що для інвесторів це відмінна база, щоб займатися вантажними роботами або організувати виробництво. Ділянка включає в себе 250 метровий причал та більше 10 тис. кв. метрів для виробничих потужностей та зберігання вантажів. Крім того, територія забезпечена електроенергією, водою та каналізацією і розташована поблизу залізничних колій і траси Севастополь-Сімферополь-Москва», - йдеться в прес-релізі.

За даними Мінінфраструктури, інвестпроект внесено до переліку проектів, які будуть представлені на міжнародному інвестиційному форумі, який відбудеться у Сімферополі в червні.

Держпідприємство «Севастопольський морський торгівельний порт» в 2010 році збільшило в порівнянні з 2009 роком переробку вантажів на причалах на 7% - до 430 тис. тонн.