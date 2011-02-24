В Україні найбільша інфляція серед країн СНД

Україна посіла перша місце серед країн СНД щодо показників інфляції - 9,4%.

Друге і третє місця в рейтингу Державної служби статистики України посіли Вірменія і Киргизія - 8,2% і 8% відповідно.

Далі йдуть: Білорусь - 7,8%, Молдова - 7,4%, Казахстан - 7,1%, Росія - 6,9% і Таджикистан - 6,5.

Також Україна опинилася на зайняла 7 місці серед країн СНД за темпами зростання ВВП з показником в 4,2%.

Загальний обсяг ВВП в країнах СНД в 2010 році зменшився на 6,9%: Узбекистан - 8,5%, Білорусь - 7,6%, Казахстан - 7,5%, Молдова - 6,5%, Азербайджан - 5%, Росія - 4%, Вірменія - 2,6%, Киргизія -1,4%.

Економічна правда