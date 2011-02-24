У Криму цього року відкриють 6 нових авіасполучень

Шість нових авіарейсів відкриють у Криму цього року, повідомив перший заступник міністра курортів і туризму автономної республіки Олександр ЛІЄВ в четвер на Hospitality Industry Forum-2011.

«Цього року ми запускаємо шість нових авіарейсів, яких не було останні роки, з такими країнами, як Білорусь (Мінськ), буде авіасполучення з Франкфуртом-на-Майні, а також чартерне авіасполучення Токіо – Київ – Сімферополь», – сказав він.

ЛІЄВ додав, що перші чартерні рейси з Токіо очікуються у вересні.