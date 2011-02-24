Стоянка для яхт може з'явитися на місці ялтинського вантажного порту

17:29, 24 лютого 2011
Крым
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Подробиці у Джарти

Яхти біля набережної в Ялті. Крим, 23 квітня Рада міністрів Криму ініціює передачу ялтинського вантажного порту, який зараз практично не використовується, в управління Верховної ради Криму для будівництва там стоянки для яхт, заявив глава уряду автономії Василь ДЖАРТИ, повідомила прес-служба Радміну. 

"Ми хочемо реалізувати проект будівництва яхтової марини і супутньої інфраструктури - готелів і так далі - на місці вантажного порту. Зараз вантажний порт - це один кран, що раз або двічі на тиждень робить перевалку піску", - сказав ДЖАРТИ в інтерв`ю агенції "Українські Новини". 

Він повідомив також, що президент Віктор ЯНУКОВИЧ дав згоду на передачу двох ялтинських портів -  вантажного і пасажирського - з ведення Міністерства транспорту України (нині - Мінінфраструктури) в управління кримського парламенту. "Сподіваюся, що передача вантажного порту відбудеться цього року", - сказав глава Радміну, підкресливши, що спорудження яхтової стоянки на місці порту, де вже обладнані причали, не зажадає великих витрат. 

Парламент Криму 16 лютого затвердив концепцію розвитку яхтового туризму в регіоні, яка передбачає створення до 2021 року 15 яхтових стоянок.

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