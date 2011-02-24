Горе-мати трьох дітей позбавлена батьківських прав у Криму

У Криму жінка позбавлена батьківських прав на трьох дітей через злісне невиконання обов`язків по догляду за донькою, через це вона захворіла на туберкульоз. У дівчинки також виявлено затримку фізичного і психічного розвитку, повідомила в четвер прес-служба прокуратури.

Прокуратура Залізничного району Сімферополя порушила проти жінки кримінальну справу за статтею «злісне невиконання обов`язків по догляду за дитиною, що викликало тяжкі наслідки», санкція якої - обмеження або позбавлення волі від двох до п`яти років.

«За позовом прокуратури недбайлива мати позбавлена батьківських прав відносно трьох дітей», - йдеться в прес-релізі наглядового відомства.