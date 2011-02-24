Бомбу, яка могла рознести кілька будинків, підірвали в Криму (фото)

Піротехніки знищили в четвер в Севастополі німецьку 250-кілограмову авіабомбу часів Великої Вітчизняної війни, знайдену жителями міста біля будинків в Карантинній балці, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

Снаряд лежав під землею, на глибині 20 сантиметрів, в півсотні метрів від приватного сектора і міг вибухнути у будь-який момент. «Розліт осколків при вибуху - до двох кілометрів. У цей радіус потрапляли населені пункти», - йдеться в прес-релізі.

Бомбу два дні охороняв наряд міліції. Вранці 24 лютого почалася евакуація жителів довколишніх будинків. Співробітники ДАІ перекрили рух автівок від вулиці Руднєва до села Хмельницьке, тим часом, бійці МНС відвезли снаряд на полігон і підірвали.

Щороку в Севастополі знищується близько ста подібних вибухонебезпечних предметів.