Серійного грабіжника затримали на вокзалі Євпаторії

Співробітники лінійного відділення міліції Придніпровської залізниці затримали серійного грабіжника-рецидивіста на залізничному вокзалі в Євпаторії, повідомив в четвер центр громадських зв’язків управління МВС на залізниці.

Впродовж січня-лютого чоловік ввечері під загрозою фізичної розправи відбирав у жінок коштовності, гроші, мобільні телефони. До міліції звернулися 5 потерпілих. З їхніх слів було виготовлено фоторобот грабіжника.

"На затримання злодія були орієнтовані всі територіальні та транспортний підрозділи євпаторійської міліції. Ним виявився 39-річний, раніше чотири рази засуджений житель Євпаторії. Останній раз він звільнився з місць ув’язнення восени 2010 року. При особистому огляді у затриманого було вилучено марихуану", - йдеться в прес-релізі.