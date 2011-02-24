В Україні робочий день з понеділка, 7 березня, перенесено на суботу, 12 березня, ”з метою створення сприятливих умов для святкування 8 березня, Міжнародного жіночого дня”, а також ”з метою раціонального використання робочого часу”, це передбачено розпорядженням Кабінету міністрів № 2130-р.

Як йдеться в документі, уряд рекомендував керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду, держпідприємства поштового зв’язку ”Укрпошта”, держказначейства та банківських установ) перенести робочий день з 7 березня в порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.