Азаров за участь українськіх кораблів в операціях проти піратів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за доцільне участь українських бойових кораблів в операціях з боротьби з піратством в Аденській затоці.

«Замість того, щоб іржавіти біля стінки, кораблі можуть приносити користь, а моряки - набиратися бойового досвіду», - сказав АЗАРОВ під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ, процитував слова глави уряду його прес-секретар Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

АЗАРОВ під час зустрічі з РАСМУССЕНОМ зазначив, що Україна готова впроваджувати стандарти НАТО в своїй армії.

«Нам підходять ваші стандарти добре оснащеної, невеликої за чисельністю, мобільної, технологічної й сучасної армії. І ми готові упроваджувати їх у себе», - сказав прем`єр України.