100 екстремалів зібрались на зліт моржів у Севастополі

Близько 100 плавців-екстремалів з Сак, Євпаторії, Запоріжжя, Сімферополя взяли участь у «Зльоті моржів» в суботу в Севастополі.

Перед відкриттям зльоту севастопольський плавець-марафонець Олег СОФ ЯНИК здійснив заплив з Арт-бухти до пам`ятника затопленим кораблям. Відкриття ж заходу почалося з покладання у воді квітів до цього пам`ятника. Після цього учасники здійснили заплив у Севастопольській бухті при температурі води близько чотирьох градусів. На березі їх очікував гарячий чай.

«Зліт моржів» в Севастополі проводиться вдруге. Організатори запевнили, що він стане щорічним.