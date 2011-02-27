Росії треба переозброїти Чорноморський флот - міноборони РФ

Росія і Україна мають намір підписати нову угоду щодо переозброєння Чорноморського флоту, повідомив журналістам у Владивостоці міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ.

"Ми насправді обговорюємо це питання, ми намагаємося сформулювати нові положення цієї угоди", - сказав СЕРДЮКОВ.

Голова Міноборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, у свою чергу, наголосив, що проблем з переозброєнням ЧФ немає тільки тому, що це питання викладене в угоді від 1996 року про умови базування флоту на Україні. "Ми діємо в рамках цього договору, все інше - це предмет переговорів", - сказав ЄЖЕЛЬ, зазначає РІА "Новости".

СЕРДЮКОВ погодився з цим, зауваживши лише, що угода є, тільки читають її сторони по-різному. Саме тому, за його словами, і назріла необхідність підписання нових документів.

Згідно з чинними угодами, переозброєння ЧФ можливе з відома України.

Міністр оборони Росії супроводжує свого українського колегу Михайла ЄЖЕЛЯ, який з четверга перебуває в РФ з робочим візитом.