"Фарватер миру" може перевершити всі спільні навчання РФ і України

Росія готова проводити з Україною військові навчання в будь-якому форматі, заявив міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ журналістам у Владивостоці, передає РІА "Новости".

"Російська сторона готова проводити навчання з Україною не тільки на морі, а й у повітрі, і на землі. Це можуть бути і комплексні, і спільні, й окремі, і за участю інших країн навчання. Ми готові до будь-якого формату", - сказав російський міністр.

Глава Міноборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, у свою чергу, зазначив, що добре сплановані навчання "Фарватер миру" за масштабом можуть перевершити будь-які інші навчання між РФ й Україною.

"Це можуть бути і спільні пошукові операції, і спільні дії із застосування зброї, і закриття водних районів, й організація протичовнової і протиповітряної оборони", - сказав ЄЖЕЛЬ. На його думку, "Фарватер миру" - це вінець бойової підготовки моряків двох країн.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не планується проведення спільних збір-походів кораблів Чорноморського флоту РФ і ВМС України, СЕРДЮКОВ сказав, що поки що це питання не пророблялося.