Грач очолив Компартію робітників і селян

Комуністична партія робітників і селян (КПРС) обрала головою ради КПРС позафракційного депутата Верховної Ради України, екс-керівника кримської організації КПУ Леоніда ГРАЧА замість Олександра ЯКОВЕНКА.

Таке рішення ухвалив позачерговий з`їзд КПРС 27 лютого у Києві, повідомила прес-служба ГРАЧА.

На думку політика, найважливішим завданням комуністичного руху в Україні стає "боротьба за розум комуністів і безпартійних", яких "необхідно вирвати з-під контролю ставлеників олігархії та ідейного впливу опортуністів".

Президія центрального комітету КПУ 16 грудня 2010 року виключила ГРАЧА, який керував Кримським республіканським комітетом КПУ з вересня 1993 року, з партії і фракції у парламенті, а також ухвалив рішення про розпуск рескому. ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції з Партією регіонів у Верховній Раді.

Наприкінці січня ГРАЧ заявив про намір створити цього року партію, яка об`єднає комуністів, не задоволених політикою КПУ, яку проводить її лідер Петро СИМОНЕНКО.

Комуністичну партію робітників і селян створено у 2001 році.