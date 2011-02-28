Порушення прав інвалідів вилилося в кримінальні справи

Прокуратура порушила кримінальні справи за фактами ненадання інвалідам робочих місць на підприємстві Євпаторії і незабезпечення людей з обмеженими можливостями засобами реабілітації в Алушті, повідомила в понеділок прес-служба наглядового відомства Криму.

Першу справу порушено за статтею Кримінального кодексу "зловживання службовим положенням", другу - "перевищення службових повноважень".

За даними прокуратури, підприємство водопровідно-каналізаційного господарства Євпаторії останні чотири роки не працевлаштовувало інвалідів і таким чином порушувало права цієї категорії громадян.

"Завдано збитків державі у вигляді ненадходження до казни передбачених за невиконання зобов`язань щодо забезпечення робочими місцями інвалідів штрафних санкцій на суму 1,3 млн. гривень", - йдеться в прес-релізі.

В Алушті чиновники міськради "за наявності можливості не забезпечували інвалідів технічними та іншими засобами і послугами реабілітації та виробами медичного призначення", заявила прокуратура.

Ведеться слідство.