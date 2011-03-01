Джамала відмовилася брати участь у переголосуванні на "Євробачення"

Співачка ДЖАМАЛА відмовилася брати участь у перевиборах на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2011". Вона написала відкритий лист щодо суперфіналу національного відбору.

"Я абсолютно не шкодую, що брала участь у національному відбірному турі на "Євробачення-2011". Результати голосування всім чудово відомі. Я щаслива, що за мене проголосували втричі більше людей, ніж за артиста, якому присудили перше місце. Я нескінченно вдячна всім, хто повірив у мене і підтримав. Для мене Ваша довіра - це найголовніше. Я не хочу мати нічого спільного з маніпуляціями, корупцією і амбіціями окремих осіб, хоч би чиїми інтересами вони прикривалися", - пише співачка.

Переголосування за фіналістів нацвідбору "Євробачення-2011" відбудеться 3 березня на Першому національному телеканалі.

У фіналі конкурсу з відбору учасника від України на "Євробачення" найбільшу кількість балів одержала співачка Міка НЬЮТОН. На другому місці опинилася Злата ОГНЕВИЧ, на третьому - ДЖАМАЛА.

"Після проведення фіналу національного відбору громадськість неоднозначно сприйняла підсумкові результати. Надходить безліч звернень глядачів, в яких ставляться під сумнів результати фіналу національного відбору", - заявило керівництво УТ-1.