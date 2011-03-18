Проект курорту Balaklava Green презентували в Севастополі

Проект будівництва курорту національного значення Balaklava Green презентовано в Севастополі.

Планується, що цей цілорічний курорт, збудувати який має намір ЗАТ «Смарт-холдинг», розміщуватиметься на території нинішніх чотирьох кар`єрів «Балаклавського рудоуправління».

Попередня вартість комплексного інвестиційного проекту, реалізація якого розрахована на 15 років, становить 1,2 млрд. дол.

Директор з питань нерухомості компанії «Смарт-холдинг» Сергій ОВЧИННИКОВ повідомив, що вже одержані перші рішення міськради щодо зміни цільового призначення земельних ділянок - під рекреацію. За його словами, вже восени цього року планується приступити до робіт із забезпечення інженерних мереж даного об`єкту.

Після 2015 року видобуток корисних копалин у балаклавських родовищах вестися не буде, планується згорнути видобуток вапняків на цих територіях і розпочати роботи з формування ландшафту, сказав ОВЧИННИКОВ.

За інформацією директора, площа освоюваної в рамках проекту території становитиме 750 гектарів. У рамках проекту планується збудувати в Балаклаві 22 готельних комплекси на 3,5 тис. номерів, 3,5 тис. квартир і малих житлових будинків, десятки ресторанів і кав’ярень, яхт-клуб, аквапарк (площею 60 тисяч квадратних метрів), універсальну криту арену для концертних виступів, торгові центри, кінотеатри, «зелені» зони туризму, відпочинку і спорту, сучасний океанаріум, музичний театр, амфітеатр, культурологічний музей історії Балаклави, палац кримського виноробства, центр науково-технічних досягнень.

У зв`язку з цим, як передбачається, буде створено більш як 4 тисячі робочих місць.

Крім того, за твердженням ОВЧИННИКОВА, починаючи з літа 2011 року, компанія «Смарт-холдинг» упродовж 3-х років планує вкласти 25 млн. дол. у спорудження нового пасажирського терміналу для аеропорту «Бельбек».

Як відзначив представник компанії, проект буде реалізовано у форматі державного приватного партнерства. «Ми ведемо переговори з п`ятіркою великих міжнародних банків, з`ясовуємо, хто готовий зайти в цей проект і співінвестувати разом з нами кошти», - сказав ОВЧИННИКОВ. За його твердженням, у іноземного капіталу «інтерес до проекту високий».

«Це буде не елітний курорт, а курорт для людей середнього класу, який формується в Україні», - заявив директор з питань нерухомості компанії «Смарт-холдинг».