Проїзд у сімферопольських маршрутах подорожчав на 75 копійок

Виконком Сімферопольської міської ради 15 квітня погодив новий тариф на проїзд в маршрутних таксі міста, збільшивши його на 75 копійок, або на 37,5% - до 2,75 гривень, повідомила в п`ятницю прес-служба мерії.

«Автомобільним перевізникам рекомендовано проінформувати городян про підвищення вартості проїзду протягом трьох днів (до 19 квітня - ред.)», - говориться в прес-релізі.

Жителі Сімферополя платили 2 гривні за проїзд з середини 2008 року.

Перевізники з грудня 2010 по квітень 2011 року, посилаючись на подорожчання палива і шин, а також збільшення тарифної ставки водія, передали у виконком економічні обгрунтування витрат, які вони несуть при перевезенні пасажирів. Деякі водії просили владу підвищити проїзд до 4 гривень.