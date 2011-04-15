Проїзд у сімферопольських маршрутах подорожчав на 75 копійок

21:20, 15 квітня 2011
Крым
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Виконком Сімферопольської міської ради 15 квітня погодив новий тариф на проїзд в маршрутних таксі міста, збільшивши його на 75 копійок, або на 37,5% - до 2,75 гривень, повідомила в п`ятницю прес-служба мерії. 

«Автомобільним перевізникам рекомендовано проінформувати городян про підвищення вартості проїзду протягом трьох днів (до 19 квітня - ред.)», - говориться в прес-релізі. 

Жителі Сімферополя платили 2 гривні за проїзд з середини 2008 року. 

Перевізники з грудня 2010 по квітень 2011 року, посилаючись на подорожчання палива і шин, а також збільшення тарифної ставки водія, передали у виконком економічні обгрунтування витрат, які вони несуть при перевезенні пасажирів. Деякі водії просили владу підвищити проїзд до 4 гривень.

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