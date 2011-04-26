Турецьку браконьєрську шхуну затримали біля берегів Криму

Прикордонники затримали у вівторок у Чорному морі за 80 миль від мису Херсонес (Севастополь) у винятковій морській економічній зоні України турецьку шхуну Hazar Balikcilic, на борту якої знаходилися 10 кілометрів сіток для вилову камбали, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби.

Судно помітив літак Ан-26 прикордонної службы і передав інформацію про нього кораблю морської охорони «Миколаїв».

Прикордонники безуспішно намагалися зв`язатися з рибалками по радіо на міжнародному каналі безпеки мореплавання, після чого на шхуну була направлена оглядова група, яка знайшла сітки.

Командир прикордонного корабля прийняв рішення про затримання турецького судна і його конвоювання в Севастополь. Прибуття шхуни очікується в середу вранці.