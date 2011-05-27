Різанина на базі відпочинку в Криму: наркоман вбив трьох людей, ще двоє поранені

Три людини вбито, ще двоє поранені в п`ятницю на базі відпочинку в Сакському районі Криму, міліція затримала підозрюваного, він заявив, що "боровся з монстрами", повідомила прес-служба кримського управління МВС.

21-річний хлопець гостив у сестри - дружини одного з власників пансіонату. В четвер він поїхав до Євпаторії. "Вживав ліки, запиваючи їх великою кількістю енергетичних напоїв і пива. До того ж, як допінг хлопець використовує спрей з магазину курильних сумішей", - йдеться в прес-релізі.

В п`ятницю вранці він повернулася в пансіонат, схопив кухонний ніж і зарізав їм трьох чоловіків, серед яких - росіянин, співвласник бази відпочинку. Крім того, поранив ще двох чоловіків.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу.