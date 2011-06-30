Півтисячі міліціонерів приїхали з Києва патрулювати Криму
17:00, 30 червня 2011Крым
0 0
ВВ надають допомогу 8 рік поспіль
460 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України прибули 30 червня з Києва до Криму на допомогу місцевим міліціонерам у курортний сезон, повідомила прес-служба кримського територіального командування Внутрішніх військ (ВВ).
Майже два місяці ці міліціонери нестимуть службу в Алушті, Євпаторії, Саках, Ялті, Роздольному і Чорноморському.
У складі додаткових сил - військовослужбовці бригади спецпризначення «Барс» і Київської спеціальної моторизованої бригади. Вони привезли до Криму чотирилапих помічників - близько десяти собак.
ВВ надають допомогу кримським міліціонерам восьмий рік поспіль.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter