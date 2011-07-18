Чиновник з Севастополя погорів на хабарі

Правоохоронці затримали 35-річного чиновника виконкому Качинської селищної ради Севастополя, який вимагав з приватного підприємця 5 тисяч доларів за дозвіл на розміщення об`єкту торгівлі, повідомила прес-служба севастопольської міліції.

Підприємець передав тисячу доларів одразу, а решту хабара повинен був принести через декілька днів.

Під час обшуку у чиновника було вилучено гроші, які той одержав як хабар, і документи, заздалегідь підготовлені для підприємця.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст.368 КК України. Санкція статті - позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.