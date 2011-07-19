Екс-губернатор не зміг відмовитися від пропозиції Януковича

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив колишнього керівника Севастопольської державної адміністрації Валерія САРАТОВА головою створеної в середині липня національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України.

Глава держави вимагає від комісії встановити економічно обгрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги.

«Тарифи не повинні залежати від стану справ у державі. Люди мають знати, за що платять, платити своєчасно, але при цьому має бути забезпечено відповідну якість послуг», - сказав САРАТОВ після зустрічі з ЯНУКОВИЧЕМ в Криму, повідомила прес-служба глави держави.

1 червня ЯНУКОВИЧ звільнив 57-річного САРАТОВА з посади голови адміністрації Севастополя, яку той займав трохи більше року.

2 червня САРАТОВ заявив, що відмовився від пропозиції створити і очолити нацкомісію регулювання ринку комунальних послуг.