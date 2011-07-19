Україна і Росія безплатно обміняються даними в Азові

Міністерство інфраструктури України і Міністерство транспорту Російської Федерації узгодили проект Угоди між урядами двох країн про заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства в Азовському морі та Керченській протоці, повідомила прес-служба Мінінфраструктури.

Згідно з повідомленням, документом, зокрема, передбачено взаємне визнання державами національних свідоцтв, які підтверджують відповідність суден національним вимогам безпеки судноплавства і захисту морського середовища від забруднення для районів плавання у акваторіях.

Крім того, проектом передбачено здійснення сторонами загального моніторингу судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці шляхом безплатного обміну даними з використанням даних автоматичних ідентифікаційних систем (АІС).

Для організації такого обміну Україна і Росія створять спільну робочу групу експертів, основним завданням якої буде підготовка організаційно-технічних і експлуатаційних пропозицій з обміну даними АІС і передачі їх відповідним органам договірних сторін.

Проект документа буде представлено на розгляд найближчого засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.