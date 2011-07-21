Будівництво газопроводу "Ялта-Севастополь" поновили

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) поновило будівництво магістрального газопроводу «Ялта-Форос-Севастополь», повідомила прес-служба компанії.

Підрядник будівництва ВАТ «Кримгазбуд» зараз веде роботи на 14-кілометровій ділянці між селом Веселе і селищем Корєїз, до якого вже підведено газопровід середнього тиску з боку Ялти.

Будівництво ділянки з установленням трьох газорозподільних пунктів для подачі газу в селища Корєїз, Сімеїз і місто Алупка планується завершити впродовж вересня цього року.

Завершення будівництва високогірної ділянки - від магістрального газопроводу Бахчисарай-Ялта по плато Ай-Петрі зі спуском в село Веселе - відкладено: не вирішено питання про проходження частини газопроводу територією Ялтинського гірничолісового заповідника.

Із завершенням будівництва ділянок газопроводу через плато до села Веселе і від Веселого до Корєїза буде повністю закольцовано газопровід по Великій Ялті.

Роботи на другій черзі газопроводу «Ялта-Форос-Севастополь» - ділянці Веселе-Форос - веде Головне управління капітального будівництва при Раді міністрів Криму.

Зараз проект газопроводу включає чотири черги загальною довжиною 59,2 км. Перша - через плато Ай-петрі газопровід завдовжки 26,1 км протягнуто на Південне узбережжя до селища Веселе, друга - 18,9 км від Веселого до Фороса, третя - 14,2 км від Веселого до Корєїза.

На першій 26-кілометровій високогірній ділянці частина робіт з 2004 року виконана за рахунок коштів держбюджету. Підрядник будівництва «Укргазбув» зварив, ізолював, футерував і уклав у траншеї 13 км газопроводу. До вирішення питання про проходження нитки газопроводу територією Ялтинського заповідника будівництво припинене.

При цьому населені пункти від Ялти до Севастополя, серед яких Місхор, Алупка, Сімеїз, Кацивелі, Форос, досі не газифіковані.