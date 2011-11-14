У "кошик" додадуть ноутбуки

У споживчий кошик українця додадуть послуги няні, платну медицину, страхування, оренду житла і навіть купівлю ноутбука і флешки - всього 9 позицій, повідомила директор департаменту статистики Держстату Ольга Калабуха.

Практичне значення цього кошика (в якому стане 335 товарів і послуг) лише одне – за ним офіційна статистика рахує офіційний рівень інфляції. Ускладнення кошика, з одного боку, дозволить більш точно враховувати цінові коливання в країні (адже не лише ковбасою, зрештою, живе українець, іноді він і флешки з ноутбуками купує).

З іншого - знизить показник інфляції. Адже ціни на всі позначені вище позиції в останні роки були або стабільні, або мали тенденцію до зниження. "Але я думаю, що вага у цих послуг буде менша 1%. У результаті інфляція за рік якщо і знизиться, то не більше, ніж на 1/10 відсотка. Тут просто мова йде про те, що ми модернізуємо кошик, що він не застарілий і адекватний часу", - говорить економіст Олександр Жолудь.

Нагадаємо, "кошик" було затверджено Кабміном ще в 2000 році, коли прем`єром був Віктор Ющенко. Такі ж є в багатьох країнах світу: у США він становить 300 позицій, у Великобританії - 350, в Німеччині - 475.

Практично у всіх країнах Європи в кошик входять алкогольні напої та тютюнові вироби. В Україні - ні.

В листопаді 2010 року Кабінет міністрів зобов`язався переглянути споживчий кошик.

"Корреспондент"