2/3 українських родин роблять подарунки на Миколая
Опитування face to face
Дві третини українських родин мають традицію дарувати на День Святого Миколая подарунки, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».
Водночас 29% - такої традиції не мають, а ще 1% не знають такого свята. 6% опитаних не змогли визначитися, чи є така традиція в їхніх родинах, чи не має.
При цьому опитування показало, що якщо на Заході традиція поширена серед 90% родин, то вже на Півночі (67%) і в Центрі (62%) менше, а на Півдні (56%), Сході (52%) і Донбасі (51%) - ще менше.
Традиція дарувати подарунки на День Святого Миколая більше поширена серед віруючих людей, особливо греко-католиків (92%), православних Київського (73%) та Московського (58%) патріархатів. Майже половина невіруючих такої традиції не дотримується.
Традиції дарувати подарунки на День Святого Миколая більше дотримуються жінки, молодь та люди середнього віку.
Опитування проводилося в Україні впродовж 25 листопада - 5 грудня методом особистого формалізованого інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face). Загалом було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років.
Похибка вибірки (з ймовірністю 0,95) для значень, близьких до 50%, становить не більше 2,2%, для значень, близьких до 30%, - не більше 2%, для значень близьких до 10%, - не більше 1,3%, для значень, близьких до 5% - не більше 1%.