2/3 українських родин роблять подарунки на Миколая

Дві третини українських родин мають традицію дарувати на День Святого Миколая подарунки, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Водночас 29% - такої традиції не мають, а ще 1% не знають такого свята. 6% опитаних не змогли визначитися, чи є така традиція в їхніх родинах, чи не має.

При цьому опитування показало, що якщо на Заході традиція поширена серед 90% родин, то вже на Півночі (67%) і в Центрі (62%) менше, а на Півдні (56%), Сході (52%) і Донбасі (51%) - ще менше.

Традиція дарувати подарунки на День Святого Миколая більше поширена серед віруючих людей, особливо греко-католиків (92%), православних Київського (73%) та Московського (58%) патріархатів. Майже половина невіруючих такої традиції не дотримується.

Традиції дарувати подарунки на День Святого Миколая більше дотримуються жінки, молодь та люди середнього віку.

Опитування проводилося в Україні впродовж 25 листопада - 5 грудня методом особистого формалізованого інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face). Загалом було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років.

Похибка вибірки (з ймовірністю 0,95) для значень, близьких до 50%, становить не більше 2,2%, для значень, близьких до 30%, - не більше 2%, для значень близьких до 10%, - не більше 1,3%, для значень, близьких до 5% - не більше 1%.