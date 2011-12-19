Мер отримав 5 років ув`язнення за хабар у $2 тисячі

Суд засудив сільського голову курортного села Морське Андрія ГОРОХА, розташованого в Криму неподалік від міста Судак, до п`яти з половиною років ув`язнення з конфіскацією майна за хабар у розмірі 2 тисяч доларів, повідомила прес-служба прокуратури.

Співробітники правоохоронних органів затримали мера Морського і депутата сільради у липні за підозрою в отриманні хабара від підприємця за можливість торгувати у прибережному селі.

Крім того, ГОРОХ не зможе три роки обіймати низку посад.

«Депутату, який виконував функції посередника, призначено покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі, але суд порахував, що його виправлення можливе без ізоляції від суспільства», - додали в прокуратурі.