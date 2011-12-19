"Дід Мороз" помер на ранку в Криму

Актор, що грав роль Діда Мороза, помер на дитячому ранку для дітей-інвалідів 18 грудня в Сімферополі, розповіла одна з мам, яка привела дитину на це свято.

"Ранок проходив в кінотеатрі "Космос". Дід Мороз вийшов, трохи побув на сцені і йому, судячи з усього, стало погано. Він почав зі сцени спускатися і впав", - розповіла очевидець.

За її словами, актора забрали, за лаштунками з нього зняли костюм, в нього переодягнули іншого чоловіка, який вийшов на сцену і закінчив виступ.

"Перші ряди, звичайно, переполошилися. Батьки заспокоювали дітей, щось придумували. Ми сиділи на одному з останніх рядів, на щастя, дитина не зрозуміла, у чому справа. Співробітники кінотеатру викликали швидку, однак, коли вона приїхала, актор був уже мертвий", - повідомила одна з мам.

Ранок організувала кримська організація Партії регіонів.

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