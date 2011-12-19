Школи Севастополя не закриватимуть

Жодної школи, дитячого садку чи ПТУ в Севастополі закривати не будуть, заявила начальник управління освіти і науки Севастопольської міської держадміністрації Ірина ЗАЄЦЬ, коментуючи інформацію, що з`явилася у ЗМІ, про нібито заплановане закриття деяких шкіл, дитячих садків і професійно-технічних училищ.

«У Севастополі взагалі не йдеться про закриття шкіл чи профтехучилищ. У нас стоїть питання про те, щоб діти одержували повноцінне виховання і освіту, і навчальний процес повністю відповідав вимогам сьогоднішнього дня. Кожна школа в селі – це культурний і навчально-виховний центр, вона служить не тільки установою освіти, а й місцем, де люди можуть збиратися для вирішення будь-яких культурних, суспільних завдань. Хочу заспокоїти всіх батьків, всіх севастопольців: жодної школи, жодної навчальної або дошкільної установи – це стосується і дитячих садків – в місті не буде закрито!», – сказала вона.