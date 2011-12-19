Ялта отримала приз за авторалі

Президент Автомобільної федерації України Євген ЧЕРВОНЕНКО передав владі Криму кубок, який Ялта отримала за краще проведення цього року етапу кубка світу з авторалі Intercontinental Rally Challenge (IRC), повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

За даними кримського уряду, змагання «Прайм Ялта ралі» випередили найвідоміші гонки світу - ралі «Монте-Карло», ралі «Тур де Корс», ралі «Сан-Ремо», ралі «Кіпру» і «Бару» і були відзначені кубком IRC.

«Ми обійшли серйозних конкурентів, і наш етап кубка світу визнано кращим», - сказав перший заступник голови Радміну Криму Павло БУРЛАКОВ.

«Україна увійшла до списку провідних автомобільних країн світу, ми перемогли за багатьма показниками, зокрема, з безпеки», - зазначив ЧЕРВОНЕНКО.

Він також повідомив, що у 2012 році гонка «Прайм Ялта ралі» буде присвячена пам`яті колишнього голови Радміну Криму Василя Джарти, який помер у серпні цього року.

Завдяки успішному проведенню змагань, Ялта завоювала право прийняти у 2012 році чемпіонат України Switch on Ukraine і видовищну ралійну серію Intercontinental Rally, яка транслюватиметься каналом «Євроспорт» 14 годин у режимі он-лайн у 135 країнах світу з аудиторією 300 млн. глядачів.

«Чемпіонат Switch on Ukraine складається з 6 етапів, два з яких пройдуть у Криму. Це дозволить розвинути подієвий туризм і залучити до Криму небувалу кількість гостей з усього світу. Я впевнений, що після Євро-2012 змагання з ралі стануть головною спортивною подією країни», - заявив ЧЕРВОНЕНКО.

Гонки «Ялта ралі» проводяться в Криму з 2005 року. Їхнім ініціатором є ЧЕРВОНЕНКО.

Наприкінці 2010 р. у календар Intercontinental Rally Challenge на 2011 рік було включене Prime Yalta Rally.

У змаганнях в Ялті брали участь 87 екіпажів із 21 країни. Перемогли гонщики з Фінляндії Юхо ХЯННІНЕН і Мікко МАРККУЛ, які виступали на чеському автомобілі «Шкода».