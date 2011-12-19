90 тисяч туристів чекає Крим на свята

Більш як 90 тисяч туристів чекають в Криму на новорічні і різдвяні свята, повідомила прес-служба Міністерства курортів і туризму регіону.

«Очікувана кількість туристів буде не нижче середнього показника за три роки», – заявили в міністерстві.

В період зимових свят 2008/2009 років у Криму відпочили 98,7 тис. чоловік, у 2009/2010 – 66,5 тис., у 2010/2011 – 107,8 тис. При цьому спад пояснюється епідемією грипу Н1N1 і введеним на території України карантином.

За основу аналізу турпотоку взято період з 23 грудня по 17 січня.