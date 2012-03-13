Школу й дитсадок збудують у мікрорайоні Чорноморського флоту

У Севастополі в мікрорайоні «Бухта Козача» за домовленістю з Чорноморським флотом Російської Федерації найближчим часом почнеться будівництво школи й дитячого садка, повідомила заступник голови міськдержадміністрації - начальник управління освіти та науки Ірина ЗАЄЦЬ на брифінгу.

«Дитсадок буде на 240 дітей, школа - на 360 учнів», - сказала вона.

На думку ЗАЄЦЬ, будівництво школи й дитсадка в мікрорайоні буде «великою підмогою» для дітей та їхніх батьків: «Нарешті жителі не везтимуть в автобусах своїх сонних дітей».

У мікрорайоні Севастополя «Бухта Козача», де найбільш компактно проживають сім`ї військовослужбовців російського флоту, за домовленістю між владою міста й командуванням ЧФ на кошти Міністерства оборони Росії ведеться будівництво 1260 квартир для військовослужбовців флоту і членів їхніх сімей.