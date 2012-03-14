Звалище трупів 30 свійських тварин знайдено поблизу Севастополя
15:10, 14 березня 2012Крым
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Із лап собак стирчать катетери
Яма з останками понад 30 непохованих свійських тварин виявлена під Севастополем, повідомив представник природоохоронної прокуратури міста.
Останки собак і кішок знайдені в районі полігону для знищення боєприпасів біля села Хмельницьке.
Із лап деяких собак стирчать катетери.
"Я думаю, так вчинила клініка, що не уклала договору на утилізацію останків тварин. У місті почастішали випадки отруєння тварин на вулиці, і якась клініка замість того, щоб тварин вилікувати, довела до смерті й викинула", - висловила припущення голова об'єднання громадських екологічних організацій Севастополя Маргарита Литвиненко, яку цитують "Українські новини".
Природоохоронна прокуратура почала за цим фактом перевірку.
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