Звалище трупів 30 свійських тварин знайдено поблизу Севастополя

Яма з останками понад 30 непохованих свійських тварин виявлена під Севастополем, повідомив представник природоохоронної прокуратури міста.

Останки собак і кішок знайдені в районі полігону для знищення боєприпасів біля села Хмельницьке.

Із лап деяких собак стирчать катетери.

"Я думаю, так вчинила клініка, що не уклала договору на утилізацію останків тварин. У місті почастішали випадки отруєння тварин на вулиці, і якась клініка замість того, щоб тварин вилікувати, довела до смерті й викинула", - висловила припущення голова об'єднання громадських екологічних організацій Севастополя Маргарита Литвиненко, яку цитують "Українські новини".

Природоохоронна прокуратура почала за цим фактом перевірку.