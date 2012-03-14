Арбітраж зобов'язав Україну виплатити німцям ?3 млн

15:42, 14 березня 2012
Крым
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Суперечка навколо судна "Херсонес"

Арбітражний трибунал Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів зобов'язав Україну виплатити німецькій компанії Inmaris Perestroika Sailing Maritime Services Gmbh близько 3 млн. 035 тис. євро компенсації (без урахування відсотків) у справі про суперечку навколо спільної експлуатації навчального парусного судна «Херсонес», повідомила прес-служба Міністерства юстиції.

«Виробництво було ініційовано в 2008 році у зв'язку з проблемними питаннями спільної експлуатації "Херсонеса", які виникли між Керченським морським технологічним інститутом (сьогодні - Керченський державний морський технологічний університет) та компанією Inmaris», - йдеться в прес-релізі.

Зокрема, Україна тоді заборонила судну виходити за межі територіальних вод країни.

Німці вимагали 13 млн. євро компенсації, а також просили відшкодувати моральну шкоду і витрати на юридичний супровід справи. Трибунал частково задовольнив позов. Рішення він прийняв на початку березня.

У даний час Мін'юст проводить правовий аналіз документа, намагаючись знайти підстави для його анулювання відповідно до статті 52 Конвенції про порядок вирішення інвестспорів між державами та іноземцями.

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