У Криму обвалилася гора (фото)

Обвал гори стався в центрі Балаклави в ніч на 14 березня. Величезні брили впали на дорогу, під час інциденту ніхто не постраждав, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

«Каменепад пошкодив пам'ятник герою Радянського Союзу Герасиму Рубцову та дві машини, що стояли неподалік», - йдеться в прес-релізі.

Співробітники спеціалізованих служб міста спільно з бійцями МНС вручну прибирали каміння. Брили вагою до півтонни вивезли за допомогою спецтехніки.

«За словами місцевих жителів, це місце дуже жваве й для балаклавців, й для туристів. Усі туристичні автобуси зупиняються саме тут. Завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав», - заявили рятувальники.

На території севастопольського регіону налічується 119 зсувних ділянок.

Фото МНС