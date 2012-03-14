Найвпорядкованіше місто Криму - Євпаторія
Сімферополь третій
Переможцем кримського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" стало місто-курорт Євпаторія, повідомила прес-служба мерії.
Конкурс проводиться в республіці з 2000 року. Кожен населений пункт оцінюється за 12 показниками: благоустрій вулиць, вуличне освітлення, санітарний стан тощо.
Євпаторія отримала призове місце в категорії населених пунктів "великі міста". Друге місце посіли Ялта та Феодосія, третє - Сімферополь.
В категорії "малі міста" перемогу здобув Армянськ.
Серед курортних сіл "золото" у Кутового Бахчисарайського району.
Перше місце серед курортних селищ у Мирного, що поблизу Євпаторії.
У 2004 році Євпаторія була визнана кращою серед міст Україні.