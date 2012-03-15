Радмін домовився з торгівельними мережами про знижки для кримчан

Рада міністрів Криму в четвер підписала меморандум про взаєморозуміння з представниками крупних торгівельних мереж регіону і громадських організацій, які приєдналися до програми «Соціальна карта кримчанина».

Уряд регiону має намір наприкінці травня - початку червня ввести соціальні карти для представників пільгових категорій, по яких люди зможуть купувати продукти із знижкою 5-7%. Картки будуть з номером і штріхкодом. На вітринах або при вході в торгівельні об'єкти, які стануть учасниками програми, пропонується розмістити спецлоготипи.

Підписи під меморандумом поставили прем'єр Криму Анатолій МОГИЛЬОВ, представники торгівельних мереж «ФМ», «Яблуко», «Фуршет», асоціацій «Торгівля Криму» і фармацевтів Криму, Кримського союзу споживчих товариств, а також керівники Ради організації ветеранів Криму, Федерації незалежних профспілок Криму, організації інвалідів «Беріг», «Кримської асоціації приймального виховання дітей».

«Влада і бізнес повинні розуміти, що вони партнери в створенні сприятливої економічної і соціальної ситуації в регіоні», - заявив МОГИЛЬОВ.

Меморандум діятиме до кінця року.

Фото прес-служби Радміну