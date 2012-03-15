Морський тральщик "Черкаси" готується до активації Blackseafor

Морський тральщик Військово-морських сил України “Черкаси” 15 березня в рамках підготовки до участі у квітневій активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor, здійснив вихід у море, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Згідно з планом виходу, протягом двох днів екіпаж морського тральщика під командуванням капітана 3 рангу Олексія ЗАЙЦЯ виконає завдання з заміру фізичних полів корабля, відпрацює питання з удосконалення роботи корабля в морі, елементи другого курсового завдання, у тому числі прийоми і способи комплексного застосування зброї та технічних засобів під час одиночного бою корабля з кораблями противника з виконанням артилерійських стрільб в районі полігону бойової підготовки.

Наприкінці березня готовність екіпажу морського тральщика “Черкаси” до походу перевірить робоча група командування ВМС.

Як планується, корабель національного флоту "Черкаси" візьме участь у черговій активації міжнародного з’єднання Blackseafor в період з 6 по 24 квітня.