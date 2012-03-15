80% українців не задоволені економічною ситуацією (опитування)

Абсолютна більшість населення не задоволені як політичною (71%), так і економічною ситуацією в Україні (79%), свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За даними соціологів, виразна незадоволеність простежується серед жителів усіх регіонів: економічною ситуацією незадоволені 85% у Західному, 80% - у Центральному, 77% - у Південному та 73% - у Східному регіоні;

політичною ситуацією незадоволені 80% у Західному, 71% - у Центральному, 66% - у Східному та 65% - у Південному регіонах.

Майже дві третини жителів України - 65% - вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямі: у Західному регіоні так вважають 75% опитаних, у Центральному - 66%, у Східному - 62% та у Південному - 58%.

КМІС 9-19 лютого методом інтерв`ю опитав 2031 респондента, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.