10 кубів піску "змило" з пляжів
16:55, 15 березня 2012Крым
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Порушено справу
Більше десяти кубометрів піску пропали з пляжів в селищі Штормове в Сакському районі Криму. Прокуратура порушила кримінальну справу, повідомила прес-служба наглядового відомства республіки.
Справу відкрили за частиною 1 статті 239-2 Кримінального кодексу за фактом незаконного заволодіння землями водного фонду.
Прокуратура доручила слідство співробітникам міліції.
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