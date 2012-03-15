10 кубів піску "змило" з пляжів

Порушено справу

Більше десяти кубометрів піску пропали з пляжів в селищі Штормове в Сакському районі Криму. Прокуратура порушила кримінальну справу, повідомила прес-служба наглядового відомства республіки. Справу відкрили за частиною 1 статті 239-2 Кримінального кодексу за фактом незаконного заволодіння землями водного фонду. Прокуратура доручила слідство співробітникам міліції.

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