Любителя пролісків пов'язали на вокзалі Сімферополя (фото)

Співробітники міліції затримали 33-річного жителя Черкас, який прибув до Криму за пролісками, щоб в подальшому перепродати їх в своєму місті. Він встиг купити більше 300 букетиків "червонокнижних" квітів, повідомила прес-служба кримської міліції.

"Чоловік приїхав до Сімферополя, але квітів не знайшов і попрямував на пошуки в Ялту. Там познайомився з жінкою, вона продала частину букетів і підказала, де можна купити ще. Він поїхав в Краснокам'янку, потім в Алушту", - йдеться в прес-релізі.

Міліціонери затримали "квіткаря" на привокзальній площі Сімферополя.

"Я дуже люблю проліски, знаю, що вони занесені до Червоної книги України, але життя змусило торгувати ними", - пояснив правопорушник.

Чоловікові загрожує адміністративна відповідальність і покарання у вигляді штрафу.