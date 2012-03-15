Любителя пролісків пов'язали на вокзалі Сімферополя (фото)

18:03, 15 березня 2012
Крым
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Приїхав за квітами з Черкас

Співробітники міліції затримали 33-річного жителя Черкас, який прибув до Криму за пролісками, щоб в подальшому перепродати їх в своєму місті. Він встиг купити більше 300 букетиків "червонокнижних" квітів, повідомила прес-служба кримської міліції.

"Чоловік приїхав до Сімферополя, але квітів не знайшов і попрямував на пошуки в Ялту. Там познайомився з жінкою, вона продала частину букетів і підказала, де можна купити ще. Він поїхав в Краснокам'янку, потім в Алушту", - йдеться в прес-релізі.

Міліціонери затримали "квіткаря" на привокзальній площі Сімферополя.

"Я дуже люблю проліски, знаю, що вони занесені до Червоної книги України, але життя змусило торгувати ними", - пояснив правопорушник. 

Чоловікові загрожує адміністративна відповідальність і покарання у вигляді штрафу.

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