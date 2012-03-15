"Рогатий" транспорт - найпопулярніший у Криму

18,1 мільйонів пасажирів скористалися тролейбусами в Криму в січні-лютому - це 46,1% від загального пасажиропотоку, повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі регіону.

«Вперше цей транспорт випередив автомобільний в пасажирському сегменті. У січні-лютому 2011 року тролейбусами було перевезено лише 27,7% пасажирів», - говориться в прес-релізі.

«Кримтроллейбус» в 2011 році вперше за 15 років став рентабельним підприємством - його дохід в порівнянні з 2010 роком збільшився в 1,5 рази.

За даними республіканського управління статистики, об'єм пасажироперевезень в Криму за січень-лютий 2012 року склав 39,3 мільйонів пасажирів, це на 14,4% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.