Янукович дав Могильову перший ранг держслужбовця
18:31, 15 березня 2012Крым
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Указ - на сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв голові кримського уряду Анатолію МОГИЛЬОВУ перший ранг державного службовця, йдеться в указі на сайті глави держави.
"Відповідно до статті 26 закону України "Про державну службу" постановляю присвоїти перший ранг держслужбовця МОГИЛЬОВУ Анатолію Володимировичу - голові Ради міністрів Автономної республіки Крим", - говориться в документі.
МОГИЛЬОВ працює прем`єром Криму з листопада 2011 року.
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