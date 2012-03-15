Янукович дав Могильову перший ранг держслужбовця

Указ - на сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв голові кримського уряду Анатолію МОГИЛЬОВУ перший ранг державного службовця, йдеться в указі на сайті глави держави. "Відповідно до статті 26 закону України "Про державну службу" постановляю присвоїти перший ранг держслужбовця МОГИЛЬОВУ Анатолію Володимировичу - голові Ради міністрів Автономної республіки Крим", - говориться в документі. МОГИЛЬОВ працює прем`єром Криму з листопада 2011 року.

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