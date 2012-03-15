Військовим влаштували неспокійну ніч у Криму

Неспокійну ніч влаштували військовим у Криму. Окремі підрозділи у складі батальйонної тактичної групи Військ берегової оборони Військово-морських сил України підняли за навчальною тривогою, повідомив прес-центр командування ВМС.

Мета - перевірка рівня готовності до виконання завдань за призначенням.

85 одиниць техніки і понад 250 чоловік особового складу вирушили в район зосередження. Вже зранку четверга підрозділи батальйонної тактичної групи виконували навчальні вправи з водіння бронетехніки та стрільби зі стрілецької зброї.

У таких масштабах заходи з раптового приведення в бойову готовність підрозділів з навчальними цілями ще не проводилися, наголосили у прес-центрі.