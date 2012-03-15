У Севастополі затримали педофіла. 39-річний чоловік підшукував біля шкіл дівчаток віком від 12 до 17 років, пропонував сфотографуватися і знятися у відеоролику, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС.

Під час обшуку у чоловіка були вилучені фото- і відеокамери, комп'ютер, фотографії і відео порнографічного змісту. Стосовно нього порушено кримінальну справу за статтею "розбещення неповнолітніх".

Встановлено 4 факти діяльності педофіла. Проводяться заходи з метою встановлення інших дівчаток, які постраждали від дій зловмисника.

Працівники севастопольської міліції раніше вже двічі затримували чоловіка, проте суд двічі обирав йому запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.