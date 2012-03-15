Собаки пошматували дівчину в Криму

У Сімферополі міліція порушила кримінальну справу щодо двох молодих чоловіків, після зустрічі з якими на 25-річну дівчину, ймовірно, напали бродячі собаки, вона загинула, повідомила прес-служба кримської міліції.

Справу завели за ч.3 ст.135 Кримінального кодексу Україні - залишення в небезпеці. Її санкція - від трьох до восьми років в'язниці.

В дачному масиві Кам'янка поблизу Сімферополя вранці 15 березня знайшли понівечену дівчину в розірваному одязі. Вона померла в реанімації. Попередня причина смерті - сильна крововтрата і травматичний шок. Тіло направлено на експертизу, за результатами якої будуть відома причина смерті кримчанки.

«Молоді люди пояснили, що вночі подзвонили дівчині і запросили для спільного проведення часу. Деякий час вони розпивали спиртні напої, після чого вивели знайому на вулицю і залишили її на лавці найближчої зупинки автобуса. Місцеві жителі також розповіли, що близько п'ятої години ранку чули жіночі крики і гавкіт собак», - йдеться в прес-релізі.

Міліція Криму підготувала звернення до комунальних служб Сімферополя «про необхідність розв’язання проблеми збільшення числа бродячих собак на вулицях міста».