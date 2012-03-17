108 тисяч туристів відпочили в Криму
12:00, 17 березня 2012Крым
0 0
Дані з початку року
107,8 тисячі туристів відпочили в Криму з початку року, це на 5,2% більше від рівня аналогічного періоду минулого року, повідомляє Міністерство курортів і туризму автономії.
Зростання кількості відпочивальників обумовлене березневими святами. Так, до 8 березня в Ялті зросла заповнювана баз розташування, готелів, здравниць, а також приватного сектору.
Ми фіксуємо зростання туристичного збору і динаміку розповсюдження гостьової карти», - повідомила заступник мера Ялти Олена ЮРЧЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter