108 тисяч туристів відпочили в Криму

107,8 тисячі туристів відпочили в Криму з початку року, це на 5,2% більше від рівня аналогічного періоду минулого року, повідомляє Міністерство курортів і туризму автономії.

Зростання кількості відпочивальників обумовлене березневими святами. Так, до 8 березня в Ялті зросла заповнювана баз розташування, готелів, здравниць, а також приватного сектору.

Ми фіксуємо зростання туристичного збору і динаміку розповсюдження гостьової карти», - повідомила заступник мера Ялти Олена ЮРЧЕНКО.