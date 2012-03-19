В озері в Криму знайшли тіло рибалки
09:48, 19 березня 2012Крым
0 0
Пропав ще взимку
Тіло рибалки, який зник наприкінці січня, знайшли на озері Сасик-Сиваш в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Двоє чоловіків пропали біля села Гаршина Сакського району. Вони вийшли на риболовлю на пластиковому човні з двигуном в умовах штормового попередження і не повернулися.
Рибалки знайшли загиблого 18 березня в районі села Орлянка.
Чоловік проживав у селі Охотнікове.
Другого зниклого поки що не виявили.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter