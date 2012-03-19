Чоловік із сокирою пограбував ювелірну крамницю в Криму
14:34, 19 березня 2012Крым
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Міліція не знайшла нападника
Невідомий чоловік, погрожуючи сокирою, пограбував ювелірну крамницю у Керчі. Інцидент стався ще 16 березня, але прес-служба кримської міліції повідомила про нього лише у понеділок, 19 березня.
"Невідомий зайшов до крамниці, дістав з сумки сокиру та примусив продавця віддати йому ювелірні прикраси. Під загрозою фізичної розправи дівчина віддала золото з 6 торгівельних лотків", - йдеться в прес-релізі.
Сума збитків встановлюється.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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