Чоловік із сокирою пограбував ювелірну крамницю в Криму

Невідомий чоловік, погрожуючи сокирою, пограбував ювелірну крамницю у Керчі. Інцидент стався ще 16 березня, але прес-служба кримської міліції повідомила про нього лише у понеділок, 19 березня.

"Невідомий зайшов до крамниці, дістав з сумки сокиру та примусив продавця віддати йому ювелірні прикраси. Під загрозою фізичної розправи дівчина віддала золото з 6 торгівельних лотків", - йдеться в прес-релізі.

Сума збитків встановлюється.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

