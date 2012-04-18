Для боротьби з будівельними аферами в Криму створять комісію

Запобігати фінансово-будівельним аферам в галузі житлового будівництва в Криму буде спеціальна Міжвідомча комісія, повідомляє прес-служба уряду республіки.

До її складу увійдуть представники органів виконавчої влади, територіальних підрозділів Антимонопольного комітету та Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку Криму, інспекції ДАБК, податкової служби, а також представників СБУ та МВС.

«Діяльність комісії буде спрямована на оперативне виявлення фактів протиправних дій з боку будівельних компаній, що здійснюють будівництво житла на території Криму із залученням коштів громадян, а також їх запобігання», - повідомили в прес-службі.

Планується сформувати реєстр об'єктів житлового будівництва, за якими порушені терміни введення в експлуатацію, здійснювати прийом та розгляд звернень і скарг кримчан на протиправні дії недобросовісних забудовників.

Про виявлені факти порушень законодавства комісія буде інформувати контролюючі та правоохоронні органи. У разі необхідності, комісія буде ініціювати комплексну перевірку будівельних підприємств та організацій, які будують житло із залученням коштів громадян.

Рескомітет з будівництва та архітектури Криму підготував проект постанови Ради міністрів про створення Міжвідомчої комісії з комплексного вирішення проблемних питань у сфері будівництва житла, здійснюваного із залученням коштів громадян.

Проект буде винесено на розгляд на найближчому засіданні кримського уряду.

